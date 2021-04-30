Офіс президента України засудив марш у Києві на честь дивізії СС “Галичина”, що відбувся 28 квітня.

Відповідна заява опублікована на сайті ОПУ.

Як повідомлялося, у середу, 28 квітня, в Києві відбувся марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців “Галичина”.

В Офісі президента категорично засудили проведення такої акції, акцентувавши на тому, що організатори вдалися до маніпуляцій, подаючи “заявку на проведення акції”. Нагадаємо, подія була анонсована як марш вишиванок.

“Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну. Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя”, — йдеться в повідомленні ОПУ.

Офіс вимагає від Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ України “встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону”.

“Правоохоронці мають для цього всі можливості”, — заявили в ОПУ.

Також у президента вимагають, аби Київська міська державна адміністрація провела перевірку “системи погодження масових акцій у столиці” і надала відповідний звіту за підсумками.

Зауважимо, що право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації гарантовано українцям статтею 39 Конституції Україні. При цьому передбачено, що про проведення акцій громадяни мають завчасно сповіщати органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмежити реалізацію цього права може суд — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Йдеться саме про сповіщення, а не подання і узгодження заявки через систему походження масових акцій, як про це пише ОПУ.