В Житомире появились билборды, которые по цветовой гамме напоминают борды партии "Слуга народа", но при этом содержат совершенно иные лозунги.

На данный факт обратила внимание гражданская сеть ОПОРА.

Так, в ходе нынешней избирательной кампании билборды “Слуги народа” выполнены в желто-зеленой цветовой гамме. На них, среди прочего, напечатан лозунг “Украина — это ты!” Именно этот слоган ранее в партии определили как ключевой на местных выборах 2020 года.

В то же время в Житомире появились билборды в цветовой гамме, похожей на борды “Слуги народа”, но с надписью о Вселенной, Элвисе Пресли и Губке Бобе.

“Ты – Житомир! Ты – Украина! Ты – Вселенная! Ты – Элвис Пресли! Ты – круче чем Тесла! Ты – чемпион мира по версии WBA! Ты – Губка Боб! Ты – завалишь Макгрегора с одной подачи! Ты молодец! Ты – Джиджи Хадид! Ты – Мастер Йода! Мы напишем все, что ты хочешь, лишь бы ты снова отдал за нас свой голос!”, – говорится в тексте, опубликованном на бордах.

Согласно сообщениям в Сети, в Житомире также появились ситилайты в цветовой гамме бордов “Слуги народа”, но с текстом следующего содержания: