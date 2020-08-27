На данный факт обратила внимание гражданская сеть ОПОРА.
Так, в ходе нынешней избирательной кампании билборды “Слуги народа” выполнены в желто-зеленой цветовой гамме. На них, среди прочего, напечатан лозунг “Украина — это ты!” Именно этот слоган ранее в партии определили как ключевой на местных выборах 2020 года.
В то же время в Житомире появились билборды в цветовой гамме, похожей на борды “Слуги народа”, но с надписью о Вселенной, Элвисе Пресли и Губке Бобе.
“Ты – Житомир! Ты – Украина! Ты – Вселенная! Ты – Элвис Пресли! Ты – круче чем Тесла! Ты – чемпион мира по версии WBA! Ты – Губка Боб! Ты – завалишь Макгрегора с одной подачи! Ты молодец! Ты – Джиджи Хадид! Ты – Мастер Йода! Мы напишем все, что ты хочешь, лишь бы ты снова отдал за нас свой голос!”, – говорится в тексте, опубликованном на бордах.
Согласно сообщениям в Сети, в Житомире также появились ситилайты в цветовой гамме бордов “Слуги народа”, но с текстом следующего содержания:
- Ранее в поселке Казанка Николаевской области СМИ зафиксировали факт размещения билбордов с рекламой политсилы “Слуга народа” с помощью пожарной машины.
- Также сообщалось, что рекламный билборд партии “Слуга народа” на трассе неподалеку Конча-Заспы, ранее содержавший надпись “Украина — это ты”, отредактировали.
- В начале августа в Киеве появились агитационные борды нардепа, кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирины Верещук. Нардеп заявила, что не знает, ее ли агитационные борды размещены в столице.
- Лидер партии “Слуга народа” Александр Корниенко объяснил, что агитационные борды с фамилией кандидата, о которых она не знала, являются “подготовительной частью” ее кампании.