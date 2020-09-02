Об этом сообщили в пресс-службе военного учебного заведения.
Отмечается, что погибший принадлежал к набору 2020 года.
Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.
По информации местного телеканала C-TV, трагедия произошла во время учений. Парню на полигоне выдали оружие для тренировок, а он пошел с ним в туалет и застрелился.
- Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей во Львовской застрелили украинского военнослужащего.