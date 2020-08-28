Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.

В общем археологи нашли 32 монеты, которые датируются 1000-1019 годами.

“32 монеты – первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг. изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак – трезубец у Владимира и двузуб у Святополка”, – отметил Алферов.

Он также добавил, что клад был найден при совершенно бытовых обстоятельств.