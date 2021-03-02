Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В январе 2021 двух парней, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом они требовали от ребят признаться в угоне автомобиля и сообщить о том, где он находится.

Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция. Один из полицейских вместо оказания помощи юношам, достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения о похищении автомобиля. После этого милиционер ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.