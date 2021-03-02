Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В январе 2021 двух парней, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом они требовали от ребят признаться в угоне автомобиля и сообщить о том, где он находится.
Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция. Один из полицейских вместо оказания помощи юношам, достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения о похищении автомобиля. После этого милиционер ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
- Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 в Кагарлыке Киевской области, полицейские совершили преступление против женщины, которую вызвали в участок свидетелем. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.
- Расследование этого дела (вероятно, на фоне резонанса вокруг него) было завершено довольно быстро: уже в ноябре правоохранители готовились передавать его в суд.
- Этот вопиющий (однако не исключительный случай) помог разгореться дискуссии о необходимости отстранения от должности министра-рекордсмена Арсена Авакова. В городах Украины прошли многочисленные акции протеста, однако Аваков остался в должности.