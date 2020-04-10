Об этом #Буквам сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

ЧП произошло около 15:00 7 апреля. От сухой травы сначала загорелась хозяйственная постройка, а с нее огонь перекинулся на сельский совет, в котором также находится почтовое отделение.

Отмечается, что на момент пожара в здании людей не было, поэтому никто не пострадал.

В общем огонь уничтожил 80 квадратных метров кровли и перекрытия сельсовета, а также повредил кровлю хозяйственной постройки.

Пожар удалось потушить около 21:00. К тушению были привлечены две единицы пожарной техники ГСЧС и тридцать спасателей.

Добавим, что за поджег сухой травы грозит административная ответственность по статьям 77 и 152 закона Украины. Санкциями статьи предусмотрено наказание в размере от 340 гривен до 1360 гривен для граждан, а для должностных лиц – от 850 до 1700 гривен.