За октябрь госбюджет свели с дефицитом в 30,4 млрд гривен. При этом общий дефицит госбюджета составляет 112,2 млрд гривен.

Об этом сообщили в Государственном казначействе.

Так, за январь-октябрь 2020 года расходы из государственного бюджета составили более 950 млрд гривен (73% плана на отчетный год), а доходы – 842 млрд (83% плана). Кроме того, кредитование за 10 месяцев текущего года составляет 3,8 миллиарда гривен.

В октябре в государственный бюджет поступило более 77 млрд гривен. Однако расходы составили 107 млрд, а кредитование – 1,8 млрд.

Следовательно, дефицит бюджета в октябре составляет 30,4 млрд гривен, а общий дефицит за 10 месяцев 2020 года – 112,2 млрд гривен.

В ведомстве отметили, что общий фонд сведен с дефицитом в 26 млрд в октябре, а за 10 месяцев – более 120 млрд.

К слову, общий фонд в январе-сентябре сведен с дефицитом 82 млрд гривен.