Об этом сообщили в Государственном казначействе.
Так, за январь-октябрь 2020 года расходы из государственного бюджета составили более 950 млрд гривен (73% плана на отчетный год), а доходы – 842 млрд (83% плана). Кроме того, кредитование за 10 месяцев текущего года составляет 3,8 миллиарда гривен.
В октябре в государственный бюджет поступило более 77 млрд гривен. Однако расходы составили 107 млрд, а кредитование – 1,8 млрд.
Следовательно, дефицит бюджета в октябре составляет 30,4 млрд гривен, а общий дефицит за 10 месяцев 2020 года – 112,2 млрд гривен.
В ведомстве отметили, что общий фонд сведен с дефицитом в 26 млрд в октябре, а за 10 месяцев – более 120 млрд.
К слову, общий фонд в январе-сентябре сведен с дефицитом 82 млрд гривен.
- Народный депутат от “Голоса”, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что в государственном бюджете 2020 остается огромная дыра – не хватает минимум 40 млрд гривен.