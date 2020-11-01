В октябре на Донбассе погибли три украинских военных.

Об этом говорится в сообщении фонда “Повернись живим”.

Так, 13 октября стало известно о гибели при исполнении военной службы солдата-контрактника Руслана Панченко.

“Это небоевая потеря, но семье от этого не легче. Молодой воин был из Черкасской области. Руслана похоронили на День защитника, 14 октября, в селе Матусов Шполянского района, перед этим с ним попрощались в Смеле”, – отметили в фонде.

29 октября погиб морской пехотинец Владимир Бондарюк. В его позицию вблизи Водяного попала граната врага. От ранений сержант скончался на месте.

“Сегодня его хоронить на родине в поселке Каменный мост на Николаевщине. Владимиру навсегда 27”, – говорится в сообщении.

“Старший сержант Михаил Старостин (третье фото) погиб вместе со своим собратом Владимиром Бондарюка результате коварного прицельного обстрела оккупантов в нарушение всех договоренностей о тишине. Михаил 10 лет служил в морской пехоте, ему было всего 30 лет. Сразу после выхода из оккупированного Крыма, где он не предал Украину, Михаил Старостин отправился в Гранитный, где под постоянными обстрелами защищал Родину от врага”, – отметили в фонде, сообщив, что Михаил Старостин погиб 29 октября.