В октябре в Верховной Раде Украины состоится лишь одно пленарное заседание из-за вспышки коронавируса COVID-19 среди нардепов и сотрудников аппарата ВР.

Соответствующие изменения нардепы внесли в календарный план проведения четвертой сессии Парламента, сообщает корреспондент #Букв.

Проект постановления № 4171 поддержал 281 народный депутат.

Так, внесены следующие изменения:

• 1, 2 октября нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях или группах (вместо запланированных ранее пленарных заседаний);

• неделя с 5 по 9 октября станет непленарной (вместо заседаний – работа в комитетах, комиссиях, фракциях);

• неделя с 19 по 23 октября: 19 октября – работа с избирателями, 20 октября – пленарное заседание, 21, 22, 23 октября – работа с избирателями.

Стоит отметить, что на 20 октября планируется рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год.

Согласно календарному плану, неделя с 26 по 30 октября также является непленарной. А заседания начнутся с 3 ноября.

До изменений в календарном плане нардепы должны были проводить заседания 1 и 2 октября. Также пленарной была неделя с 5 по 9 октября:

Изменения внесли из-за подтверждения новых случаев заражения коронавирусом в Парламенте. Как заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, за последние несколько дней COVID-19 заболели до 10 человек (нардепы и члены аппарата Рады).