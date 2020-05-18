Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга, передает корреспондент #Букв.

“Сегодня, это не какое-то особое отношение к журналистам, вы имели возможность убедиться, что свободу слова мы уважаем … Доступа у журналистов к народным депутатам более чем достаточно, в том числе и на улице, и тут (пресс-пойнт в праламенте – ред.)”, – сказал Разумков.

Глава ВР отметил, что общение журналистов с народными депутатами на улице — достаточно, однако ограничения на работу в Верховной раде будут ослабляться.

Он уточнил, что рассматривается возможность возвращения журналистов к привычному режиму работы в парламенте после 22 июня, однако не уточнил точную дату.