В столкновениях в Новых Санжарах, которые произошли из-за заселения эвакуированных из Китая украинцев, участвовали местные жители, часть из которых были навеселе.

Об этом говорится в статье #Букв “Паника и блокировки в Новых Санжарах – взгляд изнутри”.

По состоянию на вчера люди были очень напуганы. Страх стал первым и важнейшим мотивом для выхода на улицы и блокировки поселка.

Кроме того, на рассвете 20 февраля к протестующим начала подтягиваться полиция со спецтранспортом. В частности, у полиции был БТР, информация о котором еще больше подбила местных. Тогда произошла первая стычка. Полиция оттеснила протестующих, которые заблокировали въезд в поселок. По информации участников события там состоялась потасовка, был применен слезоточивый газ и нескольких протестующих были арестованы. Все арестованные – местные молодые мужчины.

По словам протестующих, в этой первой схватке пострадали и их автомобили, которыми была заблокирована трасса. Таким образом, первая схватка, арест ребят и избитые автомобили стали новыми аргументами что подогревали ситуацию.

Несмотря на то, что в соцсетях уже обсуждают молодых людей специфической внешности, следует заметить, что протестующие были разного возраста и в основном местные. Пенсионеры, взрослые мужчины, молодежь, студенты, старшеклассники. Конечно, наиболее горячие головы: ребята около 20 лет (значительная часть – пьяные), демобилизованные АТОшники.

Следующая потасовка – произошла возле парка Победы, в центре поселка. На тот момент там было несколько десятков протестующих, которые остановили полицию живой стеной. Была попытка быстро отжать митингующих, применяя слезоточивый газ. Но среди протестующих были женщины и пенсионеры, которые стали падать от давки. На призыв: “Люди падают” полиция и протестующие остановили свои действия.

В общем собралась примерно тысяча человек, но в активном противостоянии участвовала где-то сотня. Другие что-то кричали и наблюдали.

Основные вопросы, которые звучали от людей: почему мы не были проинформированы? Почему наш санаторий, который для этого не оборудован? И почему так много полиции и Нацгвардии, если в этом нет ничего опасного?

С этого момента и до самого вечера противостояние приобрело мирный характер. На место происшествия подтягивались сотни местных и соседей из района.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.