В зоне теракта в столице Австрии Вене находились украинские студенты. Они не пострадали в результате происшествия.

Об этом в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По состоянию на утро 3 ноября нет информации о гражданстве погибших и раненых.

“В зоне теракта в одном из кафе было четверо украинских студентов. С ними все хорошо”, – отметил Щерба.