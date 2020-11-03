Об этом в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.
По состоянию на утро 3 ноября нет информации о гражданстве погибших и раненых.
“В зоне теракта в одном из кафе было четверо украинских студентов. С ними все хорошо”, – отметил Щерба.
- Вечером в понедельник, 2 ноября, возле синагоги в Вене были слышны выстрелы.
- В результате теракта два человека погибли, еще 15 ранены. Одного из нападавших полиция застрелила, а второго все еще ищут.
- Джихадисты заявили о причастности к теракту.