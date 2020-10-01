Госагентство по управлению зоной отчуждения утвердило первый веломаршрут, который будет проходить по территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Там отметили, что веломаршрут позволит посетителям зоны отчуждения увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника, остановиться в бывших населенных пунктах, которые много лет привлекают посетителей своей самобытностью.

“Для остановок в живописных уголках уже начато обустройство специальных мест. Работы по усовершенствованию и улучшению велотрека для комфорта посетителей зоны отчуждения продолжаются”, – говорится в сообщении.

Общая протяженность маршрута, который пролегает от КПП Зеленый мыс через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, составляет более 45 километров.