Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Там отметили, что веломаршрут позволит посетителям зоны отчуждения увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника, остановиться в бывших населенных пунктах, которые много лет привлекают посетителей своей самобытностью.
“Для остановок в живописных уголках уже начато обустройство специальных мест. Работы по усовершенствованию и улучшению велотрека для комфорта посетителей зоны отчуждения продолжаются”, – говорится в сообщении.
Общая протяженность маршрута, который пролегает от КПП Зеленый мыс через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, составляет более 45 километров.
- Ранее сообщалось, что на НБК (новом безопасном конфайнменте) Чернобыльской АЭС засиял украинский флаг.