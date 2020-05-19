В Чернобыльской зоне начали тестирование оборудования для раннего обнаружения пожаров на больших территориях.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что в пилотном проект используют технологию оптического и тепловизионного позиционирования.

“Раннее выявление пожаров и постоянный мониторинг – это одно из первоочередных задач, требующих комплексного решения. Важнейшие элементы, которые должны быть в системе раннего обнаружения пожаров – это точность и оперативность, чтобы пожарные смогли немедленно отправиться на место возгорания и ликвидировать его”, – отметил глава ГАЗО Сергей Калашник.

Директор ГСП “Северная Пуща” Роман Кизюн пояснил, что данные с камер, которые были установлены в зоне отчуждения, будут поступать в диспетчерский пункт предприятия. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима на территории, которая будет прослеживаться, а это около 10 километров, то диспетчеру будут автоматически поступать сообщения. Система будет работать 24/7 и диспетчер благодаря оптическим технологиям сможет подробнее рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно реагировать.

Напомним, что 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Ликвидация пожаров продолжалась около 2 недель. 13 апреля в районе пожара пошел долгожданный дождь. 14 апреля сообщалось, что в Зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами. К обеду того же дня было обнаружено два новых очага возгорания.