В зоопарке Индонезии, чтоб спасти от голода, вызванного пандемией коронавируса, одних животных им скормят других.

Об этом сообщает Reuters.

Зоопарк Бандунг, который обычно зарабатывает около 1,2 млрд. рупий ($81 744) в месяц от посетителей, из-за коронавируса закрылся 23 марта. В ближайшие месяцы 850 животным, которые живут в нем, грозит голод. Чтоб спасти львов и других больших кошек руководство приняло решение скормить им оленей.

“У нас около тридцати пятнистых оленей, и мы определили старых и непродуктивных (которые больше не могут размножаться), которые будут убиты для спасения плотоядных животных, таких как суматранский тигр и яванский леопард”, – сказал представитель зоопарка Сулхан Сяфи’и.

Кроме оленей, им также могут скормить некоторых птиц, в частности, гусей.

По словам Сяфи’и, зоопарку требуется более 400 кг фруктов в день и 120 кг мяса на два дня. Он добавил, что сейчас зоопарк надеется на пожертвования для поддержания жизни своих животных.