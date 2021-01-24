В зоопарке Нью-Йорка родился малыш красного кенгуру с редким заболеванием - лейцизмом. Такой кенгуру один во всей Северной Америке.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Кенгуренка назвали Космо. У него диагностировано крайне редкое заболевание – лейцизм, – которое вызывает частичную потерю пигментации кожи и шерсти животного. В отличие от альбинизма, лейцизм не вызывает недостатка пигментации глаз.

Малыш родился в зоопарке в Харпурсвилле пять месяцев назад, но 15 января смотрители впервые извлекли его из сумки матери.

Как и другие детеныши кенгуру, рожденные размером с ноготь человека, Космо оставался расти в сумке своей матери в течение нескольких месяцев, прежде чем его забрали для прохождения первого медицинского осмотра.

Владелец парка Джордан Патч рассказал, что, увидев белого кенгуру с черными глазами, у сотрудников зоопарка “отпала челюсть” – они такого еще не видели.

“Это единственный в своем роде кенгуру, живущий в настоящее время в Северной Америке”, – сказал Патч.

Маленький Космо родился у Бумера, красного кенгуру-самца, который живет в парке восемь лет, и Рози, которая прибыла в парк в 2020 году.

Директор зоопарка заявил, что теперь предстоит выяснить, что привело к уникальной мутации.

“Теперь мы хотим понять и изучить, что это за ген, являются ли оба родителя носителями рецессивных признаков, или это просто случайность?” – сказал Джордан Патч.

Хотя генетический код Космо не должен никак сказаться на его здоровье, единственная опасность заключается в том, что у такого кенгуру нет способности маскироваться, поэтому он, скорее всего, долго в дикой природе не проживет.