Об этом сообщает телеканал CNN.
Кенгуренка назвали Космо. У него диагностировано крайне редкое заболевание – лейцизм, – которое вызывает частичную потерю пигментации кожи и шерсти животного. В отличие от альбинизма, лейцизм не вызывает недостатка пигментации глаз.
Малыш родился в зоопарке в Харпурсвилле пять месяцев назад, но 15 января смотрители впервые извлекли его из сумки матери.
Как и другие детеныши кенгуру, рожденные размером с ноготь человека, Космо оставался расти в сумке своей матери в течение нескольких месяцев, прежде чем его забрали для прохождения первого медицинского осмотра.
Владелец парка Джордан Патч рассказал, что, увидев белого кенгуру с черными глазами, у сотрудников зоопарка “отпала челюсть” – они такого еще не видели.
“Это единственный в своем роде кенгуру, живущий в настоящее время в Северной Америке”, – сказал Патч.
Маленький Космо родился у Бумера, красного кенгуру-самца, который живет в парке восемь лет, и Рози, которая прибыла в парк в 2020 году.
Директор зоопарка заявил, что теперь предстоит выяснить, что привело к уникальной мутации.
“Теперь мы хотим понять и изучить, что это за ген, являются ли оба родителя носителями рецессивных признаков, или это просто случайность?” – сказал Джордан Патч.
Хотя генетический код Космо не должен никак сказаться на его здоровье, единственная опасность заключается в том, что у такого кенгуру нет способности маскироваться, поэтому он, скорее всего, долго в дикой природе не проживет.
- Ранее сообщалось, что малыш-муравьед, родившийся в “самую холодную ночь” в зоопарке Майами, пытается выживать сам после того, как от него отказалась мама.