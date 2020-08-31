За сутки в Вооруженных силах Украины было выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на утро 31 августа болеют 638 военных.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

“Всего за время пандемии 1068 человек, летающие случаи

– 6. На изоляции 700 человек (включая самоизоляцию). Число военнослужащих, которые заканчивают изоляцию следующих трех дней, составляет 116 человек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на лечении дома под присмотром медицинской службы находятся четыре человека (Одесская область – двое военнослужащих и один сотрудник ВСУ Тернопольской области- один сотрудник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, есть легкий прогресс болезни.