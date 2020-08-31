Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
“Всего за время пандемии 1068 человек, летающие случаи
– 6. На изоляции 700 человек (включая самоизоляцию). Число военнослужащих, которые заканчивают изоляцию следующих трех дней, составляет 116 человек”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на лечении дома под присмотром медицинской службы находятся четыре человека (Одесская область – двое военнослужащих и один сотрудник ВСУ Тернопольской области- один сотрудник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, есть легкий прогресс болезни.
- По состоянию на утро, 31 августа, в Украине подтвердили 2 141 новый случай коронавируса COVID-19.