Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

“Вчера, 13 июня, во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир отделения взвода управления разведывательной роты прапорщик Добрянский Леонид Цезарович с позывным “Старик”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. В июле ему исполнилось бы 46 лет.

Добрянский родом из города Ружин Житомирской области. Вместе с семьей проживал в Киеве.

В 1992 году служил срочную службу, 1993-1994 годах окончил школу прапорщиков. До войны Леонид работал на авиационном заводе “Антонов” в Киеве.

“Но когда началась война на востоке Украины, не смог в стороне остаться дома. Он один из первых, кто встал на защиту Украины в самое адское время. С 2014 года по 2015 год воевал в составе 72 ОМБр. Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области Леонид получил ранения. Тогда мина упала возле блиндажа, поэтому Леонид был только контужен. Вылечившись, воин снова отправился на фронт. Осенью 2015 года присоединился в ряды нашей 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Прошел большой боевой путь, побывав во всех горячих точках”, – отметили в пресс-службе.

У Леонида осталась жена и 24-летняя дочь.