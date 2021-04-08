Covid-19 Украина

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В ВСУ прокомментировали вероятное участие Оксаны Антонюк в «Славянском базаре»

Военно-музыкальное управления Вооруженных Сил Украины уверяет, что режиссер-постановщик ансамбля песни и танца Оксана Антонюк не собирается принимать участие в фестивале "Славянский базар в Витебске".

Четверг, 8 апреля 2021, 18:58

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что организаторы фестиваля, который пройдет под патронатом непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, не приглашали ее стать ведущей от Украины. Артистка ничего не знала об их планах.

“Организаторы фестиваля не обращались лично к режиссеру-постановщику Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Оксаны Антонюк. Она не планировала и не собирается участвовать в мероприятии”, – отметили в Генштабе.

Оксана Антонюк – заслуженная артистка Украины, ведущая сценаристка и поэтесса, автор песен. Кроме того, она работает в Ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Украины, а ее муж Дмитрий Антонюк – главный дирижер и художественный руководитель ансамбля.

Организаторы белорусского фестиваля “Славянский базар в Витебске” объявили ее ведущей от Украины. Впрочем, новость о том, что в этом году она станет ведущей фестиваля, стала для нее неожиданностью. Оксана Антонюк заявила, что не получала приглашения от организаторов.

Отметим, что “Славянский базар” состоится 14-19 июля 2021 года. Согласно данным афиши фестиваля, зрителей будут развлекать десятки российских звезд, а также несколько украинских знаменитостей.

В частности, среди списка приглашенных звезд неожиданно появился Олег Винник и его коллега — народная артистка Украины Ирина Билык. Также ожидается выступление украинки Элины Иващенко.

В афише также фигурирует имя украинского ведущего Тимура Мирошниченко. СМИ накануне сообщали, что его причастность к этому фестивалю грозит участию в традиционном комментировании Евровидения-2021. Однако сам Мирошниченко в Instagram опроверг эту информацию.

Что известно о ситуации в Беларуси?

В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

В начале марта белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA выпустил фильм-расследование “Золотое дно” о “роскошной жизни” непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В октябре прошлого года Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. В опубликованном документе были указаны 44 человека.

Европейский Союз в ноябре официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц. Санкции были введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.

20 ноября Украина и еще ряд стран присоединились к санкциям Европейского союза против белорусских чиновников. В ответ министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова ввести санкции против официальных лиц Украины.

25 февраля 2021 года Европейский союз на год продлил санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

  • Организаторы международного песенного конкурса “Евровидение” отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как песня беларусской группы нарушает правила.
Теги: Слов'янськ, Оксана Антонюк, Генштаб ЗСУ

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