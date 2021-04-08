В ВСУ прокомментировали вероятное участие Оксаны Антонюк в «Славянском базаре»

Военно-музыкальное управления Вооруженных Сил Украины уверяет, что режиссер-постановщик ансамбля песни и танца Оксана Антонюк не собирается принимать участие в фестивале "Славянский базар в Витебске".

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что организаторы фестиваля, который пройдет под патронатом непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, не приглашали ее стать ведущей от Украины. Артистка ничего не знала об их планах.

“Организаторы фестиваля не обращались лично к режиссеру-постановщику Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Оксаны Антонюк. Она не планировала и не собирается участвовать в мероприятии”, – отметили в Генштабе.

Оксана Антонюк – заслуженная артистка Украины, ведущая сценаристка и поэтесса, автор песен. Кроме того, она работает в Ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Украины, а ее муж Дмитрий Антонюк – главный дирижер и художественный руководитель ансамбля.

Организаторы белорусского фестиваля “Славянский базар в Витебске” объявили ее ведущей от Украины. Впрочем, новость о том, что в этом году она станет ведущей фестиваля, стала для нее неожиданностью. Оксана Антонюк заявила, что не получала приглашения от организаторов.

Отметим, что “Славянский базар” состоится 14-19 июля 2021 года. Согласно данным афиши фестиваля, зрителей будут развлекать десятки российских звезд, а также несколько украинских знаменитостей.

В частности, среди списка приглашенных звезд неожиданно появился Олег Винник и его коллега — народная артистка Украины Ирина Билык. Также ожидается выступление украинки Элины Иващенко.

В афише также фигурирует имя украинского ведущего Тимура Мирошниченко. СМИ накануне сообщали, что его причастность к этому фестивалю грозит участию в традиционном комментировании Евровидения-2021. Однако сам Мирошниченко в Instagram опроверг эту информацию.