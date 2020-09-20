За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 37 новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находятся 29 человек”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что один боец погиб от коронавируса.

По состоянию на утро 20 сентября в Вооруженных силах Украины Covid-19 болеют 709 человек.