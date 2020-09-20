Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находятся 29 человек”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что один боец погиб от коронавируса.
По состоянию на утро 20 сентября в Вооруженных силах Украины Covid-19 болеют 709 человек.
- За прошедшие сутки, 19 сентября, обнаружили 2966 новых случая заражения COVID-19. За сутки умер 41 человек.