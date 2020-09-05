Об этом сообщили на странице командования медицинских сил ВСУ в Facebook.
В сообщении сказано, что на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек.
Состояние здоровья заболевших военных удовлетворительное. Все они получают необходимое лечение.
Также сообщается, что на лечении дома под наблюдением медиков находятся 32 человека. У них наблюдается легкое течение заболевания.
В сообщении отметили, что с начала пандемии в ВСУ выздоровели 1286 человек. Шестеро военных умерли вследствие заражения.
На изоляции остаются 570 человек. У 22 военнослужащих изоляция закончится в ближайшие трое суток.
- По состоянию на утро 5 сентября, в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки, коронавирус подтвердили у 2836 человек.