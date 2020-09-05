В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 50 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день болеют 618 человек.

Об этом сообщили на странице командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

В сообщении сказано, что на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек.

Состояние здоровья заболевших военных удовлетворительное. Все они получают необходимое лечение.

Также сообщается, что на лечении дома под наблюдением медиков находятся 32 человека. У них наблюдается легкое течение заболевания.

В сообщении отметили, что с начала пандемии в ВСУ выздоровели 1286 человек. Шестеро военных умерли вследствие заражения.

На изоляции остаются 570 человек. У 22 военнослужащих изоляция закончится в ближайшие трое суток.