По состоянию на 5 августа, в Вооруженных силах Украины заражение коронавирусом подтвердили у 31 человека. Так, сейчас в армии 250 больных.

Об этом сообщили на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

В сообщении сказано, что в учреждениях здравоохранения находится 6 человек. Пять из них – в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, а также один военный в Хмельницкой инфекционной больнице.

Состояние этих пациентов удовлетворительное.

На лечении дома находятся 25 человек (Киевская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ровенская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область – 11 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская область – 1 военнослужащий, Полтавская область – 1 военнослужащий, Сумская область – 1 военнослужащий).

Состояние здоровья этих пациентов также удовлетворительное.

Также в сообщении указали, что с начала пандемии было зарегистрировано пять летальных случаев.