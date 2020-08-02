В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки выявили еще 23 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 5 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение”, – отмечается в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 18 человек (Киевская область – 3 военнослужащих, 1 государственный служащий и 1 работник ВСУ, Львовская область – 7 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Одесская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое протекание заболевания.

В общей сложности в ВСУ сейчас болеют 219 человек, заразившихся COVID-19.

Всего за время эпидемии выздоровели 625 человек, летальных случаев – 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 560 человек.

“Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами”, – сказано в сообщении.