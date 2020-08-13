В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 12 августа, зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19”, – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что семеро больных с коронавирусом госпитализированы, а еще 39 – лечатся дома.

В целом, в ВСУ 354 человека болеют коронавирусом. Из них шестеро умерли вследствие заражения коронавирусом, а 274 – вылечились.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 680 военных.