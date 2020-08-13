Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19”, – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что семеро больных с коронавирусом госпитализированы, а еще 39 – лечатся дома.
В целом, в ВСУ 354 человека болеют коронавирусом. Из них шестеро умерли вследствие заражения коронавирусом, а 274 – вылечились.
Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 680 военных.
- За прошедшие сутки, 12 августа, в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19 – 1592 за сутки.