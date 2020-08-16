Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

При этом в военно-медицинские клинические центры были отправлены 11 человек. Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное, они получают все необходимое лечение.

На домашнем лечении под наблюдением медицинской службы находятся 23 человека (Львовская область – три военнослужащих и два работника ВСУ, Киевская область – 10 военнослужащих и пять работников ВСУ, Одесская область – один военнослужащий, Житомирская область – два работника ВСУ).

Всего на данный момент в ВСУ COVID -19 заражены 429 человек.

За все время выздоровели 767 человек, умерли шестеро, на изоляции находятся 733 человека.