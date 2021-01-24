В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали одну смерть от COVID-19. Всего с начала эпидемии в Вооруженных силах от коронавируса умерло 40 человек.

Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

“Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Положительный ПЦР-тест от 04.01.2021. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали”, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы семь человек.

Всего в ВСУ болеют 768 человек.