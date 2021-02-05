Об этом сообщают #Буквы.
В пятницу, 5 февраля, президент опубликовал очередное видеообращение, в котором решил говорить по-русски. Оно было посвящено двум ключевым вопросам: блокировка телеканалов “112 Украина”, Zik, NewsOne и распространение фейков.
В очередной раз в своем видео президент обращался к пятому президенту и лидеру партии “ЕС” Петру Порошенко, дискутируя с ним, а также к кондитерской корпорации Roshen, которая ему принадлежит, вспомнив о новом товаре в ее ассортименте.
“Скажите, а почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой, ну и ее агентами, этих самых агентов показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла Roshen”, — сказал Зеленский.
- Также во время этого обращения президент подчеркнул, что Украина никому не позволит приватизировать русский язык, поскольку на нем говорят многие украинцы.