Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 5 февраля, президент опубликовал очередное видеообращение, в котором решил говорить по-русски. Оно было посвящено двум ключевым вопросам: блокировка телеканалов “112 Украина”, Zik, NewsOne и распространение фейков.

В очередной раз в своем видео президент обращался к пятому президенту и лидеру партии “ЕС” Петру Порошенко, дискутируя с ним, а также к кондитерской корпорации Roshen, которая ему принадлежит, вспомнив о новом товаре в ее ассортименте.

“Скажите, а почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой, ну и ее агентами, этих самых агентов показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла Roshen”, — сказал Зеленский.