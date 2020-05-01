Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что двое из освобожденных вернутся домой уже сегодня, а большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация — они ее получат в специализированных медицинских учреждениях.

“Проверили места обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство. Спасибо медицинским работникам, которые две недели были рядом с ними, беспокоились и оказывали необходимую помощь”, – добавил Кириленко.

Он также подчеркнул, что в обсервации каждому из освобожденных провели тестирование с помощью быстрых тестов и по два ПЦР исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты все — отрицательные.

Напомним, утром в четверг, 16 апреля, на контрольно-пропускном пункте “Майорск” в Донецкой области состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами с подконтрольными России боевиками “ДНР”.

Всего было освобождено 20 украинцев.