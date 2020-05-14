Компания Uber Technologies 13 мая заявила, что будет требовать от водителей перед началом рабочего дня делать селфи в маске. Это касается сотрудников во всем мире.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Начиная с понедельника, 18 мая, компания будет требовать от всех водителей в Соединенных Штатах, Канаде, Мексике, Европе и большинстве стран Латинской Америки и Азии, носить маски. Еще одно правило – пассажиры должны сидеть сзади.

Компания также снизит количество пассажиров, разрешенных на стандартных рейсах Uber, до трех. Раньше разрешалось четыре пассажира.

Uber выпустит обновления для своего приложения, в котором будет информировать водителей и пассажиров об изменениях.

По словам руководителей компании, повторное несоблюдение требований может привести к деактивации аккаунта как для пассажиров, так и для водителей.

Перед тем, как начинать свою работу, приложение потребует, чтобы водители сделали селфи в маске, а также удостоверились, что у них не никаких признаков коронавируса, подтвердили, что они продезинфицировали свои транспортные средства.