Uber увольняет тысячи сотрудников из-за падения спроса на услуги

Компания Uber увольняет 14% своего персонала в связи уменьшением спроса на услуги такси.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В среду, 6 мая, Uber заявила, что сокращает около 3700 человек из числа сотрудников поддержки клиентов. Это около 14% от общего количества.

“Такие дни являются жестокими. Я искренне сожалею о том, что мы делаем это, также, как и понимаю, что это сделать необходимо”, — написал генеральный директор компании Дара Хосровшахи в электронном письме уволенным сотрудникам.

По словам гендиректора, этот шаг — один из многих, которые компании приходится принимать, чтобы найти баланс между доходами и затратами бизнеса.

Аналитик Дэниел Айвз отметил, что сейчас сокращение штата — “необходимый шаг” для Uber.

“Бизнес-модель Uber, вероятно, будет выглядеть несколько иначе в течение следующих нескольких лет (по крайней мере), и компания должна рационализировать затраты, чтобы сосредоточиться на достижении прибыльности в этом состоянии “новой нормальности”, — считает он.

Стоит отметить, что на фоне кризиса акции Uber упали почти на 4%.