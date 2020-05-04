Сервис онлайн-заказа и доставки еды UberEats прекратит работу в Украине.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что сервис UberEats прекратит работу в Украине уже с 3 июня 2020 года.

“Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру”, – сказано в сообщении.

При этом, помимо Украины, сервис покинет также Египет, Чехию, Румынию, Египет, Гондурас, Уругвай и Саудовскую Аравию.

В свою очередь отмечается, что сервис Uber такси продолжает свою деятельность в Украине.