Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что сервис UberEats прекратит работу в Украине уже с 3 июня 2020 года.
“Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру”, – сказано в сообщении.
При этом, помимо Украины, сервис покинет также Египет, Чехию, Румынию, Египет, Гондурас, Уругвай и Саудовскую Аравию.
В свою очередь отмечается, что сервис Uber такси продолжает свою деятельность в Украине.
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