Верховная Рада Украины приняла в первом чтении спорный законопроект, который, среди прочего, дерегулирует службу крови в Украине. Его авторами являются нардепы от "Слуги народа".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 2429 проголосовали 259 народных избранников.

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в ходе презентации документа сообщил, что он позволит украинским фармацевтическим заводам ускорить и расширить производство генериков, в результате чего “украинцы получают не только качественные, но и значительно более доступные лекарства дешевле иностранных”.

Кроме того, законопроект должен дерегулировать службу крови в Украине. Он также позволит производить препараты крови из плазмы крови на территории Украины, что, по словам Радуцкого, поможет их удешевить в 2,5 раза.

В ходе обсуждения документ подвергся резкой критике представителей других фракций.

Так, нардеп от “Европейской Солидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украина в рамках Соглашения об ассоциации взяла на себя обязательство создать национальную систему службы крови.

“То, что мы видим здесь, когда предлагается взятие плазмы для фракционирования отдать также и субъектам предпринимательской деятельности, это полностью противоречит Директиве 2002/98 Европейского Союза, которая обязывает донорство базировать на принципах благотворительности, добровольности и безвозмездности. Поэтому, очевидно, он нуждается в существенной доработке для того, чтобы вообще такие вещи не были допустимыми. Потому что иначе мы с вами как украинские граждане останемся без доноров, которые будут бесплатно сдавать кровь в наши заведения, государственные или коммунальные”, – заявила нардеп.

Законопроект также раскритиковала нардеп от “Голоса”, член медицинского комитета ВР Ольга Стефанишина. По ее словам, этот документ может уничтожить добровольное донорство крови в Украине.

“Вы все знаете, что сегодня представляет собой система крови в Украине. Это почти разваленная, неработающая система. И этот проект закона конкретно ее добьет. Во-первых, полностью убивается добровольное донорство в Украине. Во-вторых, этот проект закона отдает производство препаратов крови одной частной компании в Украине. И третье. Он позволяет ей бесконтрольно вывозить препараты крови из Украины. Посмотрите сравнительную табличку, я вам процитирую. Удаляется пункт, который звучит так: “Компоненты и препараты донорской крови разрешается реализовывать за пределами Украины только при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья населения Украины”. Пожалуйста, думайте, за что вы голосуете. Этот проект закона убивает систему крови в Украине”, – подчеркнула Стефанишина.

В итоге документ все равно был поддержан в первом чтении.

Стоит отметить, что не все внимательно слушали выступление Стефанишиной. В частности, в момент, когда она приводила аргументы о несовершенстве законопроекта, возле парламентской трибуны происходила странная дискуссия между Михаилом Радуцким и главой фракции “Слуги народа” Давидом Арахамией: