Об этом идет речь в заявлении главного пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано.

Как сообщалось ранее, 23 декабря в Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пять человек, которые обвинялись в убийстве журналиста Джамала Хашогги.

Европейский Союз выступил против применения смертной казни как к обвиняемым по делу Хашогги, так и к кому-либо другому.

“Европейский союз однозначно выступает против применения смертной казни всегда и без исключения. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не может служить сдерживающим фактором и представляет собой недопустимое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности”, — подчеркнул Стано.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что озвученные в деле об убийстве Хашогги приговоры все еще подлежат обжалованию. Он подчеркнул, что приговоры должны быть вынесены в соответствии с правовой процедурой.

“В конкретном случае убийства г-на Хашогги Европейский союз вновь заявляет о необходимости в полной мере обеспечить ответственность и судебное преследование всех лиц, виновных и причастных к его убийству 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Это должно основываться на принципах прозрачности, уважения судопроизводства и надлежащей правовой процедуры”, — отметил он.

Напомним, 59-летнего журналиста Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Хашогги был известным критиком правящей династии в Эр-Рияде. В сентябре 2017 года он уехал в США, где вел колонку в Washington Post. В ней он все более открыто выступал против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.