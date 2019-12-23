В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пять человек, которые обвинялись в убийстве журналиста Джамала Хашогги.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По данным саудовской прокуратуры, перед судом предстало 11 обвиняемых. В ООН заявили, что приговоры вынесли вне судебного заседания.

Специальный докладчик ООН Агнес Калламард призвала наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана расследовать убийство журналиста.

Ранее наследный принц отрицал какую-либо причастность, но позже сказал, как лидер Саудовской Аравии берет на себя полную ответственность.

Напомним, что Джамал Хашогги был известным критиком саудовской власти.