Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
По данным саудовской прокуратуры, перед судом предстало 11 обвиняемых. В ООН заявили, что приговоры вынесли вне судебного заседания.
Специальный докладчик ООН Агнес Калламард призвала наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана расследовать убийство журналиста.
Ранее наследный принц отрицал какую-либо причастность, но позже сказал, как лидер Саудовской Аравии берет на себя полную ответственность.
Напомним, что Джамал Хашогги был известным критиком саудовской власти.
- Турецкая газета Daily Sabah опубликовала новые подробности из стенограммы аудиозаписи, которая, как сообщается, зафиксировала последние минуты жизни саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре прошлого года.
- В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии несут ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги.