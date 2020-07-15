В деле об убийстве темнокожего Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе появились новые доказательства — видео с нательных камер офицеров. Суд запрещает СМИ публиковать эти записи.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Судья округа Хеннепин Питер Кэхилл, который ведет дело против четырех бывших сотрудников полиции Миннеаполиса, обвиняемых в убийстве Джорджа Флойда, в среду, 15 июля, предоставил видео с нательных камер видеонаблюдения офицеров, для публичного просмотра.

На записях запечатлены моменты задержания и гибели мужчины. Журналисты CNN ознакомились с записями и пересказали их содержание.

По словам журналистов, записи начинаются с того, что полицейские из Миннеаполиса Томас Лейн и Дж. Александр Куенг реагируют на вызов по поводу использования “поддельного счета” на местном рынке. Через 36 секунд после разговора с сотрудником магазина офицеры стоят у двери машины, в которой сидел Джордж Флойд, и кричат на него: “Подними свои чертовы руки прямо сейчас!” после того, как постучали по его машине фонариком.

Флойд оправдывается перед офицерами, рыдая. В какой-то момент он положил голову на руль. Примерно через три минуты полицейские насильно вытащили Флойда из машины, чтобы надеть на него наручники и отвести рыдающего мужчину к своей машине.

Куенг пытался физически затолкнуть Флойда в полицейскую машину. Лейн обошел его с другой стороны машины и протянул руку, чтобы затащить Флойда в нее. Тогда впервые слышна фраза “я не могу дышать”.

Далее Флойд падает на землю возле полицейской машины со стороны Лейна. В это время на видео появляются другие офицеры — Тао и Шовен. Все трое пытаются сдержать Флойда.

После происходят события, которые также были запечатлены очевидицей на мобильный телефон: Флойд лежит, офицер Шовен давит коленом на его шею.

Это происходит на 11 минуте записи. Все это время, а именно — 8 минут, 4 офицеров пытаются надеть на Флойда наручники.

Примерно через 16 минут после начала съемки Флойд, на шею которого продолжает давить офицер Шовен, говорит последние слова, которые не были указаны в ранее опубликованной судом стенограмме этих видео. Это были слова: “Чувак, я не могу дышать”.

Парамедики приехали спустя немногим более 9 минут после того, как Шовен начал придавливать шею Флойда коленом. Через минуту в машину скорой помощи загружается абсолютно неподвижное тело мужчины.

СМИ добиваются публикации видео через суд

Департамент полиции Миннеаполиса отказался публиковать эти видео, заявив, что они необходимы для расследования инцидента.

Судья Кэхилл, хотя и предоставил видео для публичного просмотра, до сих пор отказывается разрешить новостным организациям опубликовать кадры с нательных камер полицейских.

Ряд медиа-компаний, в том числе CNN, в понедельник, 13 июля, подали ходатайство с требованием разрешить публикацию видео.