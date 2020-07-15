Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Судья округа Хеннепин Питер Кэхилл, который ведет дело против четырех бывших сотрудников полиции Миннеаполиса, обвиняемых в убийстве Джорджа Флойда, в среду, 15 июля, предоставил видео с нательных камер видеонаблюдения офицеров, для публичного просмотра.
На записях запечатлены моменты задержания и гибели мужчины. Журналисты CNN ознакомились с записями и пересказали их содержание.
По словам журналистов, записи начинаются с того, что полицейские из Миннеаполиса Томас Лейн и Дж. Александр Куенг реагируют на вызов по поводу использования “поддельного счета” на местном рынке. Через 36 секунд после разговора с сотрудником магазина офицеры стоят у двери машины, в которой сидел Джордж Флойд, и кричат на него: “Подними свои чертовы руки прямо сейчас!” после того, как постучали по его машине фонариком.
Флойд оправдывается перед офицерами, рыдая. В какой-то момент он положил голову на руль. Примерно через три минуты полицейские насильно вытащили Флойда из машины, чтобы надеть на него наручники и отвести рыдающего мужчину к своей машине.
Куенг пытался физически затолкнуть Флойда в полицейскую машину. Лейн обошел его с другой стороны машины и протянул руку, чтобы затащить Флойда в нее. Тогда впервые слышна фраза “я не могу дышать”.
Далее Флойд падает на землю возле полицейской машины со стороны Лейна. В это время на видео появляются другие офицеры — Тао и Шовен. Все трое пытаются сдержать Флойда.
После происходят события, которые также были запечатлены очевидицей на мобильный телефон: Флойд лежит, офицер Шовен давит коленом на его шею.
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No one allowed to take life of others ! Police has no rights to kill even if they protect themselves ( in this case Mr. Floyd Didn't even attack ) #GeorgeFloyd @whitehouse There are no black or white , there are no rich or poor , there are no educated or non educated We Are All ONE ! there no criminals who are doing it out of pleasure ( if there are they are sick people ) . Only justice can judge !
Это происходит на 11 минуте записи. Все это время, а именно — 8 минут, 4 офицеров пытаются надеть на Флойда наручники.
Примерно через 16 минут после начала съемки Флойд, на шею которого продолжает давить офицер Шовен, говорит последние слова, которые не были указаны в ранее опубликованной судом стенограмме этих видео. Это были слова: “Чувак, я не могу дышать”.
Парамедики приехали спустя немногим более 9 минут после того, как Шовен начал придавливать шею Флойда коленом. Через минуту в машину скорой помощи загружается абсолютно неподвижное тело мужчины.
СМИ добиваются публикации видео через суд
Департамент полиции Миннеаполиса отказался публиковать эти видео, заявив, что они необходимы для расследования инцидента.
Судья Кэхилл, хотя и предоставил видео для публичного просмотра, до сих пор отказывается разрешить новостным организациям опубликовать кадры с нательных камер полицейских.
Ряд медиа-компаний, в том числе CNN, в понедельник, 13 июля, подали ходатайство с требованием разрешить публикацию видео.
- Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- 9 июля газета The New York Times обнародовала подробные стенограммы последних минут жизни Джорджа Флойда.