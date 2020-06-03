Правоохранители предъявили обвинения всем 4 офицерам полиции, которые присутствовали при жестком задержании темнокожего Джорджа Флойда, которое привело к его гибели.

Об этом сообщила в Twitter сенатор Миннесоты Эми Клобучар.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

Все четверо полицейских, которые присутствовали при задержании, были уволены. Обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу.

В среду стало известно, что теперь обвинения предъявлены всем четверым полицейским. Дело переквалифицировано в убийство второй степени.

“Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон повысил обвинения против Дерека Шовена до убийства Джорджа Флойда второй степени, а также предъявил обвинения 3 другим офицерам. Это еще один важный шаг к справедливости”, — написала сенатор Клобучар.

Отметим, под убийством 2 степени понимается любое умышленное убийство с обдуманным намерением, но не спланированное заранее.

По информации CNN, официальное заявление генпрокурора ожидается позднее в течение дня — спустя неделю после смерти Джорджа Флойда и массовых протестов против расизма и полицейской агрессии.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну.

31 мая акции протеста проходили в Берлине и Лондоне. Теперь демонстрации против расизма проходят также в Нидерландах и Франции.