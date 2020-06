#Буквы собрали хронологию событий.

25 мая чернокожий Джордж Флойд умирает во время задержания белым офицером. Тогда расследованием инцидента занялось ФБР. Четверо полицейских были уволены.

Смерть Флойда 26 мая вызвала массовые протесты: сотни людей вышли на улицы Миннеаполиса против полицейского насилия и расового неравенства. Митингующие прошли маршем к отделению полиции, рисовали граффити на полицейских машинах и кидали камни в полицейский участок. Они также устроили погромы и поджоги. Тогда произошли стычки с полицией.

28 мая количество протестующих возросло до тысяч. Они принялись возводить баррикады. Полицейские, в свою очередь, заняли позиции на крышах зданий, откуда принялись запускать светошумовые гранаты, слезоточивый газ и стрелять резиновыми пулями, чтобы разогнать толпу.

Стоит отметить, что на смерть Флойда и массовые протесты движения Black Lives Matter отреагировал президент США Дональд Трамп. Он в своем Twitter назвал смерть Флойда “грустной и трагической”.

Реакция последовала и от звезд Голливуда, знаменитостей, брендов, кинокомпаний.

Массовые протесты стали охватывать все больше американских городов, а вскоре города Европы и других стран. Протестующие принялись громить магазины.

2 июня Дональд Трамп пригрозил направить военных в штаты, где продолжаются беспорядки.

По состоянию на 3 июня, в США погибли 13 человек в результате протестов из-за смерти Джорджа Флойда.

3 июня прокуроры выдвинули новые уголовные обвинения против четырех полицейских Миннеаполиса, причастных к смерти Флойда.

Протестное движение против жестокости полиции США набирает свои обороты.

7 июня сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни принял участие в акциях протестах в Вашингтоне. Законодатель стал первым республиканцем из верхней палаты конгресса, который присоединился к демонстрациям.

7 июня на акцию протеста вышли актриса и певица Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес.

Также стало известно, что власти Миннеаполиса выступили с инициативой сократить в городе полицейский департамент.

В свою очередь демократы внесли в Конгресс США законопроект, которые предусматривает значительные ограничения полномочий полиции.

Документ был разработан “Черным кокусом” Конгресса — закрытым собранием большинства афроамериканцев-членов Конгресса.

Документом, в частности, предлагается:

9 июня в городе Хьюстон (штат Техас, США) состоялись похороны афроамериканца Джорджа Флойда.

10 июня ходе антирасистских акций протеста в США их участники пытались уничтожить два памятника первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли назвал ошибкой свое появление рядом с президентом Дональдом Трампом после разгона мирной демонстрации возле Белого дома в Вашингтоне.

Генерал также добавил, что он возмущен убийством Джорджа Флойда, и, что вызванные этим протесты говорят о “многовековой несправедливости по отношению к афроамериканцам”.

В честь дня окончания рабства в США, который отмечается 19 июня, в Nike ввели ежегодный оплачиваемый выходной для работников американских офисов компании.

13 июня стало известно, что семь полицейских Миннеаполиса подали в отставку после смерти Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN.

13 июня протестующие в Вашингтоне прошли маршем по шоссе. Небольшая группа протестующих вышла из района площади Лафайет, недалеко от Белого дома, а затем прошла по шоссе, которое идет из города в Северную Вирджинию.

Полицейские машины сопровождали протестующих на расстоянии.

В Атланте двое полицейских при задержании застрелили 27-летнего афро-американца Рейшарда Брукса. Сообщается, что мужчина пытался убежать от копов и у одного из них выхватил электрошокер. После этого полицейские выстрелили в мужчину.

Эта смерть чернокожего снова спровоцировала протесты.

13 июня полиция Атланты арестовала 36 человек – участников демонстрации против убийства Брукса.

13 июня в Портленде, штат Орегон, полиция также разогнала незаконный протест. Одного человека арестовали.

14 июня стало известно, что полицейский из Сан-Бернардино застрелил латиноамериканца. Так, накануне в полицию поступил звонок о “взрослом белом человеке, размахивающем пистолетом”.

Patrol Officers arrived and located a suspect matching the description, and the suspect was still carrying, what appeared to be a black handgun in his hand. An officer involved shooting occurred and the suspect was struck and was injured. (Page 2) pic.twitter.com/aE6PiWkNrp

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) June 14, 2020