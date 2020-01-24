На территории Болгарии задержан Алексей Левин, подозреваемый в организации убийства херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк. Ранее он был объявлен в международный розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По информации ОГП, Левин был задержан вечером пятницы, 24 января.

“Задержан подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, что скрывался за пределами Украины. Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк”, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня 2019 года в Покровском горрайонном суде Днепропетровской области были оглашены приговоры исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Подстрекатель и пособник нападения Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук – к 6 годам, пособники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – к 4, а Виктор Горбунов – к 3 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк.

Впоследствии подозрения объявили еще трем любом. Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Его арестовали, но сразу же отпустили под залог. Мангер отрицает свою причастность к смерти Гандзюк.

Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому – помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО. 20 января 2020 года силовики проводили спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группировки, члены которой совершали насилие над людьми, поджигали чужое имущество. Местные СМИ называют главарем этой банды Игоря Павловского.