Печерский суд Киева взял под стражу до 28 июля подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк голову Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Об этом сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко в Facebook.

По его словам, защита Мангера собирается подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека.

“Те, кто считают, что мы тянули время – нет. Мы получали прямые доказательства того, что прокуратура заставляла Павловского и Пилипенко дать показания о том, что им угрожал Мангер. Мы предоставили. Но суд их просто не принял”, – отметил адвокат .

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

28 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы.

В апреле стало известно, что правоохранители завершили расследование производства об убийстве херсонской чиновницы и активисты Екатерины Гандзюк.

27 апреля у Офиса президента на Банковой в Киеве активисты требовали отправить генпрокурора Ирину Венедиктову в отставку из-за “дела Гандзюк”.

Глава Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова не пришла на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистов, так как ей не обеспечили безопасность.