Президент Украины Владимир Зеленский в обсудил с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым экстрадицию фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

В пятницу, 31 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым.

Сообщается, что в ходе разговора Зеленский, в частности, поблагодарил Борисова за задержание 24 января этого года болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами Алексея Левина, подозреваемого в причастности к нападению на активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк, а также выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину

Помимо этого, обсуждался вопрос укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, объемы которой в 2019 году впервые за последнее десятилетие прогнозируемо превысят $ 1 млрд.

Напомним, в начале июня 2019 года в Покровском горрайонном суде Днепропетровской области были оглашены приговоры исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Подстрекатель и пособник нападения Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук – к 6 годам, пособники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – к 4, а Виктор Горбунов – к 3 годам лишения свободы.

В декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк.

Впоследствии подозрения объявили еще трем любом. Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Его арестовали, но сразу же отпустили под залог. Мангер отрицает свою причастность к смерти Гандзюк.

Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому – помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО. 20 января 2020 года силовики проводили спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группировки, члены которой совершали насилие над людьми, поджигали чужое имущество. Местные СМИ называют главарем этой банды Игоря Павловского.