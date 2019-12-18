Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко якобы о мине

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Ранее Аваков заявлял, что во время обысков в квартире подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко стало известно, что он хранил дома разобранную мину.
“Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, забрал ли он вещь из квартиры”, – говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что 13 декабря 2019 следователи провели неотложные следственные действия.
“В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50. Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприёмнике терминала”, – отметили правоохранители.
Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.
Ранее адвокат Андрея Антоненко утверждал, что ничего не знает о мину, будто изъятой у родственника подозреваемого, об этом Константин Татарченко сказал “Громадському радіо”.
Он добавил, что не располагает информацией о том, что Антоненко вроде просил родственника вынести мину.
“Я не знаю, факт это или не факт, я не знаю, что это за вещь”, – сказал Татарченко.
На телеканале “24” на вопрос журналистов, действительно ли в квартире Антоненко была мина, Татарченко ответил: “Нам не известно об этом. Материалов уголовного производства в отношении этих обстоятельств мы не видели”.
“Но, пообщавшись непосредственно с нашим клиентом, он нас заверил, как и члены его семьи, о том, что никаких взрывчатых веществ или оружия дома он не держит”,- добавил защитник Антоненко.
Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.
В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- Сегодня, 13 декабря в Печерском районном суде Киева началось избрание меры пресечения подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Организатором убийства, по версии следствия, якобы был именно Андрей Антоненко — военный, рок-музыкант под ником Riffmaster. В 17 часов судья Сергей Вовк начал рассматривать дело, однако адвокат заявил ему отвод. Однако ходатайство об отводе не было удовлетворено.
- Сам Антоненко заявил, что на видео, предоставленных полицией в качестве доказательств его причастности, другой человек.
- Также Антоненко заявил в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.