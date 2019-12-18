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Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко якобы о мине

Полиция опубликовала смс, разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета известного музыканта Андрея Антоненко якобы о мине и видео ее изъятия.

Среда, 18 декабря 2019, 22:02

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Ранее Аваков заявлял, что во время обысков в квартире подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко стало известно, что он хранил дома разобранную мину.

“Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, забрал ли он вещь из квартиры”, – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 13 декабря 2019 следователи провели неотложные следственные действия.

“В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50. Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприёмнике терминала”, – отметили правоохранители.

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.

Ранее адвокат Андрея Антоненко утверждал, что ничего не знает о мину, будто изъятой у родственника подозреваемого, об этом Константин Татарченко сказал “Громадському  радіо”.

Он добавил, что не располагает информацией о том, что Антоненко вроде просил родственника вынести мину.

“Я не знаю, факт это или не факт, я не знаю, что это за вещь”, – сказал Татарченко.

На телеканале “24” на вопрос журналистов, действительно ли в квартире Антоненко была мина, Татарченко ответил: “Нам не известно об этом. Материалов уголовного производства в отношении этих обстоятельств мы не видели”.

“Но, пообщавшись непосредственно с нашим клиентом, он нас заверил, как и члены его семьи, о том, что никаких взрывчатых веществ или оружия дома он не держит”,- добавил защитник Антоненко.

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

Теги: Антоненко, Павел Шеремет

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