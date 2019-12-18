Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко якобы о мине

Полиция опубликовала смс, разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета известного музыканта Андрея Антоненко якобы о мине и видео ее изъятия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Ранее Аваков заявлял, что во время обысков в квартире подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко стало известно, что он хранил дома разобранную мину.

“Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, забрал ли он вещь из квартиры”, – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 13 декабря 2019 следователи провели неотложные следственные действия.

“В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50. Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприёмнике терминала”, – отметили правоохранители.

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.