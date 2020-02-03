Такое решение суд принял в понедельник.
Кузьменко была доставлена в суд и присутствовала на заседании.
Суд разрешил ей находиться рядом со своим адвокатом Тарасом Беспалым.
Прокуратура просила оставить подсудимую под арестом. Защита Кузьменко просила суд избрать ей меру пресечения, не связанную с удерживанием под стражей. Адвокат отметил, что ночной домашний арест удовлетворил бы и потребности подозреваемой, и требования стороны обвинения.
В ходе заседания суд допросил трех свидетелей, в частности, ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко, мать Ирину Калинкину, участника Антитеррористической операции Владимира Ульянова. Они утверждают, что подозреваемая в момент убийства 20 июля 2016 года была дома с ребенком.
То, что Кузьменко находилась дома на момент убийства журналиста, по словам адвоката, подтверждается месторасположением ее телефона, перепиской в Facebook и показаниями свидетелей.
Также суд разрешил адвокату добавить к материалам дела график операций Кузьменко. Он отметил, что у подозреваемой запланирован ряд сложных операций.
Кроме того, у Кузьменко есть сын Артем, который учится в школе.
Суд отказал адвокатам Кузьменко, просившим отпустить ее под домашний арест.
Сегодня вечером также состоятся суды относительно меры пресечения для других подозреваемых по этому делу – Андрея Антоненко и Яны Дугарь.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
- 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог.
- 29 января Офис генерального прокурора дал следователям полиции письменные указания о проведении дополнительных розыскных действий в деле об убийстве Павла Шеремета.
- Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что министра Арсена Авакова могут уволить из-за дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, чтобы передавать его в суд.