Печерский районный суд Киева оставил в силе арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко без права внесения залога.

Такое решение суд принял в понедельник.

Кузьменко была доставлена в суд и присутствовала на заседании.

Суд разрешил ей находиться рядом со своим адвокатом Тарасом Беспалым.

Прокуратура просила оставить подсудимую под арестом. Защита Кузьменко просила суд избрать ей меру пресечения, не связанную с удерживанием под стражей. Адвокат отметил, что ночной домашний арест удовлетворил бы и потребности подозреваемой, и требования стороны обвинения.

В ходе заседания суд допросил трех свидетелей, в частности, ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко, мать Ирину Калинкину, участника Антитеррористической операции Владимира Ульянова. Они утверждают, что подозреваемая в момент убийства 20 июля 2016 года была дома с ребенком.

То, что Кузьменко находилась дома на момент убийства журналиста, по словам адвоката, подтверждается месторасположением ее телефона, перепиской в Facebook и показаниями свидетелей.

Также суд разрешил адвокату добавить к материалам дела график операций Кузьменко. Он отметил, что у подозреваемой запланирован ряд сложных операций.

Кроме того, у Кузьменко есть сын Артем, который учится в школе.

Суд отказал адвокатам Кузьменко, просившим отпустить ее под домашний арест.

Сегодня вечером также состоятся суды относительно меры пресечения для других подозреваемых по этому делу – Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.