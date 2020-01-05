Великобритания решила усилить меры безопасности на Ближнем Востоке на фоне напряженности в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, корабли британского Военно-морского флота вновь начнут сопровождать торговые суда под флагом королевства, следующие через Ормузский пролив.

Такое решение было принято для обеспечения безопасности из-за напряженности на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде Сулеймани.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес распорядился, чтобы корабли HMS Montrose и HMS Defender вернулись к обязанностям по сопровождению торговых судов.

“Правительство предпримет все необходимые меры для защиты наших кораблей и граждан”, – подчеркнул Уоллес.

Он также проинформировал, что провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером, и призвал все стороны к сдержанности.

“Согласно международному праву Соединенные Штаты вправе защищать себя от тех, кто представляет непосредственную угрозу гражданам этой страны”, – заявил Уоллес.

Ормузский пролив – это стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману.

В прошлом году ВМС Великобритании в течение нескольких месяцев сопровождали свои суда в Ормузском проливе на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном после обоюдных задержаний танкеров. Убийство Сулеймани вызвало опасения у Лондона, что танкеры могут снова стать мишенью.

Как сообщает The Times, помимо охраны кораблей, отдельные распоряжения получили и британские военнослужащие в Ираке. Так, более 400 солдат, тренирующие местные войска, получили приказ перейти к “силовой защите” британских дипломатов и имущества от возможных атак. Для этих целей солдатам будет передано дополнительное оружие.

В частности, готовится перемещение британских солдат для обеспечения безопасности посольства Великобритании в Багдаде.

Стоит отметить, что британский премьер-министр Борис Джонсон в данный момент находится в отпуске на острове Мюстик в Карибском море, сообщает британское агентство ВВС. Из-за этого он подвергся критике со стороны лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

“Борис Джонсон должен был немедленно прекратить свой отпуск, чтобы решить проблему, которая может иметь серьезные последствия для Великобритании и мира”, – заявил он.

Ранее британский МИД рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Иран и Ирак из-за напряженности после убийства Сулеймани.