Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, корабли британского Военно-морского флота вновь начнут сопровождать торговые суда под флагом королевства, следующие через Ормузский пролив.
Такое решение было принято для обеспечения безопасности из-за напряженности на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде Сулеймани.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес распорядился, чтобы корабли HMS Montrose и HMS Defender вернулись к обязанностям по сопровождению торговых судов.
“Правительство предпримет все необходимые меры для защиты наших кораблей и граждан”, – подчеркнул Уоллес.
Он также проинформировал, что провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером, и призвал все стороны к сдержанности.
“Согласно международному праву Соединенные Штаты вправе защищать себя от тех, кто представляет непосредственную угрозу гражданам этой страны”, – заявил Уоллес.
Ормузский пролив – это стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману.
В прошлом году ВМС Великобритании в течение нескольких месяцев сопровождали свои суда в Ормузском проливе на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном после обоюдных задержаний танкеров. Убийство Сулеймани вызвало опасения у Лондона, что танкеры могут снова стать мишенью.
Как сообщает The Times, помимо охраны кораблей, отдельные распоряжения получили и британские военнослужащие в Ираке. Так, более 400 солдат, тренирующие местные войска, получили приказ перейти к “силовой защите” британских дипломатов и имущества от возможных атак. Для этих целей солдатам будет передано дополнительное оружие.
В частности, готовится перемещение британских солдат для обеспечения безопасности посольства Великобритании в Багдаде.
Стоит отметить, что британский премьер-министр Борис Джонсон в данный момент находится в отпуске на острове Мюстик в Карибском море, сообщает британское агентство ВВС. Из-за этого он подвергся критике со стороны лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.
“Борис Джонсон должен был немедленно прекратить свой отпуск, чтобы решить проблему, которая может иметь серьезные последствия для Великобритании и мира”, – заявил он.
Ранее британский МИД рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Иран и Ирак из-за напряженности после убийства Сулеймани.
- В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.
- Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.