Об этом шла речь на его брифинге в Госдепартаменте.

“Совершенно ясно, что мир стал безопаснее. Касем Сулеймани больше не ходит по планете. Президент Дональд Трамп принял правильное решение остановить участие Сулеймани в террористической кампании против Америки и предотвратить планы на будущее, которые у него были”, — сказал Помпео.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.

  • Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.
  • Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.
  • 7 января в Иране проходит массовое прощание с Сулеймани. Во время мероприятия произошла давка, погибли более 50 человек. 