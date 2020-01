Об этом шла речь на его брифинге в Госдепартаменте.

“Совершенно ясно, что мир стал безопаснее. Касем Сулеймани больше не ходит по планете. Президент Дональд Трамп принял правильное решение остановить участие Сулеймани в террористической кампании против Америки и предотвратить планы на будущее, которые у него были”, — сказал Помпео.

.@SecPompeo: It’s very clear the world’s a safer place. Qassem Soleimani no longer walks the planet. President @realDonaldTrump made the right decision to stop Soleimani from the terror campaign that he’d been engaged in against America and prevent the future plans that he had. pic.twitter.com/Hh3pD3Onu0

