Об этом сообщает местное издание IRNA.
Соответствующий законопроект был одобрен большинством голосов. Правку внесли в законопроект о “контрмерах США” в ответ на признание КСИР иностранной террористической организацией, которая выделила 200 миллионов евро отделению кудс.
Ранее в законопроекте ранее было определено Центральное командование США (Centcom) террористической организацией. Теперь же депутаты добавили в законопроект поправку, которая расширяет сферу охвата, включив в нее не только министерство обороны США, но и связанные с ним структуры.
Иранский парламент также объявил всех американских командиров и сотрудников США, причастных к убийству Сулеймани, террористами.
Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.
- Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.