В Тегеране (Иран) состоялся похорон убитого генерала Кассема Сулеймани, после чего местный парламент принял законопроект, признающим Минобороны США и лиц, причастных к убийству генерала, террористическими организациями.

Об этом сообщает местное издание IRNA.

Соответствующий законопроект был одобрен большинством голосов. Правку внесли в законопроект о “контрмерах США” в ответ на признание КСИР иностранной террористической организацией, которая выделила 200 миллионов евро отделению кудс.

Ранее в законопроекте ранее было определено Центральное командование США (Centcom) террористической организацией. Теперь же депутаты добавили в законопроект поправку, которая расширяет сферу охвата, включив в нее не только министерство обороны США, но и связанные с ним структуры.

Иранский парламент также объявил всех американских командиров и сотрудников США, причастных к убийству Сулеймани, террористами.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.