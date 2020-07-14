Прокуратура Донецкой области открыла производство по факту убийства военного медика во время эвакуации погибшего украинского бойца на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, 13 июля, на Донбассе погибли двое украинских защитников. Один из погибших подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Боевики обстреляли военнослужащих, которые эвакуировали тело погибшего украинского воина. В результате обстрела погиб военный медик.

По данному факту прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по 2 ст. 438 УКУ (нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований).

“Прокуроры видят в действиях представителей незаконных вооруженных формирований РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта”, — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что тела погибших все еще находятся на поле боя, поскольку представители вооруженных формирований РФ не гарантируют прекращении огня.