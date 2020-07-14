Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, 13 июля, на Донбассе погибли двое украинских защитников. Один из погибших подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Боевики обстреляли военнослужащих, которые эвакуировали тело погибшего украинского воина. В результате обстрела погиб военный медик.
По данному факту прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по 2 ст. 438 УКУ (нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований).
“Прокуроры видят в действиях представителей незаконных вооруженных формирований РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта”, — отметили в ведомстве.
Также сообщается, что тела погибших все еще находятся на поле боя, поскольку представители вооруженных формирований РФ не гарантируют прекращении огня.
- Всего за сутки 13 июля боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе содержит признаки военного преступления.