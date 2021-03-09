Монахиня Анна-Роза Ну Таунг встала на колени перед вооруженными военными Мьянмы в городе Мьичина с призывом не стрелять в протестующих, предлагая убить ее.

Об этом сообщает The Guardian.

Стоя на коленях, монахиня умоляла военных “не убивать детей” (протестующих, сторонников демократических ценностей), а лучше застрелить ее.

Видео ее поступка стало вирусным в Сети. Поступок монахини одобрили в стране, где большинство граждан исповедуют буддизм.

“Я опустилась на колени… умоляла их не стрелять и не мучить детей, а вместо этого застрелить и убить меня”, – рассказала монахиня.

Кроме сестры Анны-Розы, с военными разговаривали и умоляли отступить две другие монахини.

“Полиция пыталась арестовать их (протестующих, – ред.), и я беспокоилась за детей”, – сказала она.

Несмотря на мольбы 45-летней монахини, военные все равно стреляли по протестующим, которые были позади ее.

Она рассказала, что после нескольких выстрелов толпа протестующих устремилась на военных, но те не прекращали стрелять. На ее глазах был убит мужчина. Сама монахиня пострадала от слезоточивого газа.

“Я чувствовала, что мир рушится… Мне очень жаль, что это случилось, когда я их умоляла”, – отметила монахиня.

Местные власти подтвердили, что в тот день военные застрелили двоих мужчин. Использовались при этом резиновые пули или боевые патроны – не известно.

К слову, это вторая попытка монахини разговаривать с военными. Впервые она встала перед ними на колени 28 февраля.

“Я уже считала себя мертвой с 28 февраля”, – сказала она в ответ на просьбу пояснить поступок.

На этот раз ее инициативу поддержали еще две монахини и местный епископ. Анна-Роза заявила, что продолжит делать все возможное, чтобы “защитить детей”.

“Я не могу стоять и смотреть, ничего не делая, видя, что происходит у меня на глазах, в то время как вся Мьянма скорбит”, – сказала она.

С начала переворота в Мьянме было зафиксировано по меньшей мере 55 смертей. Для разгона сторонников демократического режима в городе Янгон военные применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.