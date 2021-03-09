Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.
Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева во вторник, 9 марта.
7 марта на проспекте Бажана в Киеве обнаружили тело 37-летней старшего инспектора одного из департаментов Нацполиции с множественными колото-резаными ранами. По подозрению в убийстве задержали ее ровесницу и изъяли у нее нож — предполагаемое орудие убийства. Подозреваемой грозит от семи до 15 лет тюрьмы.
“Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы”, – заявили в прокуратуре.
- В ночь на 7 марта в Дарницком районе Киева с признаками насильственной смерти обнаружили тело женщины – ею оказалась сотрудница полиции.