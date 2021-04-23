Роберт Чепмен (Нью-Йорк) брав участь у штурмі Капітолія. Він вирішив похизуватися цим у застосунку для знайомств Bumble, опублікувавши кілька світлин з місця подій. Однак історія закінчилася його арештом.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Я штурмував Капітолій.. Я дійшов до зали зі скульптурами”, – написав Роберт іншому користувачеві, з яким познайомився у Bumble.

“Ми не пара”, – відповіли йому.

У четвер, 22 квітня, Чепмена знайшли та заарештували. Його звинувачують в незаконному проникненні та хуліганстві на забороненій державній власності.

Представники Федерального бюро розслідувань (ФБР) підтвердили, що на відео від 6 січня знайшли Чепмена.

Також вони знайшли його профіль у соціальній мережі Facebook. За день до штурму, 5 січня, Чепмен написав, що їде з Нью-Йорка.

6 січня він опублікував фото, на якому позує біля Капітолія, підписавши “INSIDE THE CRAPITOL!!!” (“Всередині Капітолія”).

У поліції повідомили, що це не перше порушення закону Чепменом. Його заарештовували у 2017 році.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.