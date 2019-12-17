Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что участников АТО могут привлекать в силы территориальной обороны.

Об этом передает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Добробаты и все военнослужащие, которые прошли АТО – это граждане нашей страны, с которыми надо работать, коммуницировать”, – говорит Баканов.

По мнению главы СБУ, такие люди должны стать “резервом для изменений страны”.

“Они имеют свое ценностное видение того, что происходит в Украине. Они должны быть активно задействованы в жизни общества. Мне кажется, что те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну. Или как минимум такая вероятность намного ниже”, – считает он.

Также, по словам Баканова, участникам боевых действий необходимо предоставлять всяческую, в том числе психологическую, поддержку.

“Безусловно, они должны быть интегрированы снова в общество. Мировая практика говорит о том, что психологическая травма у таких людей однозначно есть”, – заявил глава СБУ.